Бюджет 2020: Что украинцам подготовила власть Зеленского

От приватизации государственного имущества чиновники ожидают получить 5 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область Офис президента

Министр финансов Украины Оксана Маркарова на заседании КМУ представила проект Закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год“. Кабинет Министров его рассмотрел, утвердил и подал в Верховную Раду.

Каким же будет госбюджет Украины на 2020 год – читайте далее на finance.bigmir.net.

Основные показатели проекта бюджета Украины на 2020 год:

Доходы бюджета на 2020 год (с трансфертами) - 1 079, 5 млрд грн. Расходы - 1170,0 млрд грн.

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Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году. На развитие дорожной инфраструктуры – 74,4 млрд грн, в том числе на Государственный дорожный фонд – 69,7 млрд грн. Деньги будут направлены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн

Как Украина будет рассчитываться с долгами в 2020 году?

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“Цель долговой политики - обеспечить уменьшение объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. Одним из путей реализации такой амбициозной задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020)“ – говорится в сообщении.

Минимальная зарплата будет составлять 4723 грн

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438, 1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145, 2 млрд грн; погашение государственного долга – 292, 9 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь.

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