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Бюджет Украины 2020: Появился текст проекта

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Текст проекта государственного бюджета Украины опубликован на сайте Верховной Рады.
Правительство рассмотрело проект Госбюджета-2020
Правительство рассмотрело проект Госбюджета-2020
Кабмин

На официальном сайте Верховной Рады опубликован текст проекта госбюджета на 2020 год. С проектом вы можете ознакомиться по ссылке.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

Проект был зарегистрирован на сайте ВР в воскресенье, 15 сентября. Инициатор – премьер-министр Украины Алексей Валерьевич Гончарук.

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“В течение 2019 года экономика страны растет 14 кварталов подряд. По итогам второго квартала 2019  года темпы прироста реального ВВП составляли 4,6% г / г, что является одним из наибольших показателей за последние пять лет. Экономическому росту способствуют увеличение реального дохода населения, повышение инвестиций, сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на ключевых товарных рынках отечественного экспорта, положительные деловые ожидания отечественных предприятий и дальнейшее расширение торгового сотрудничества со странами ЕС“ - говорится в сообщении. 

Динамика ВВП в 2016-2019 годах
Динамика ВВП в 2016-2019 годах
Сайт ВР

Продолжение взвешенной налогово-бюджетной политики в сочетании с жесткой монетарной политикой обеспечат относительную ценовую и курсовую стабильность в стране. Как следствие, ожидается замедление потребительской инфляции до 7,4%

Ранее сообщалось  о том, что гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь.

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