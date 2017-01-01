Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина подпишет новую программу с МВФ до конца 2019 года – Рожкова

Комментариев: 0
Новая программа с расширенным финансированием может быть рассчитана на сумму от 5 до 10 млрд долл .
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова
flickr.com

НБУ прогнозирует подписание новой программы с МВФ до конца 2019 года. Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рыжкова, пишет Интерфакс-Украина.

Программа будет подписана до конца 2019 года.

Читай также: В МВФ назвали ТОП-темы переговоров с Киевом

“Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана“, - сказала она журналистам в понедельник.

Программа может быть рассчитана на 3 года.

Читай также: Миссия МВФ будет работать в Украине две недели

“Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета“, - добавила Рожкова.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: Екатерина Рожкова, программа МВФ, транш МВФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь