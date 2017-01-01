Украина подпишет новую программу с МВФ до конца 2019 года – Рожкова
НБУ прогнозирует подписание новой программы с МВФ до конца 2019 года. Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рыжкова, пишет Интерфакс-Украина.
Программа будет подписана до конца 2019 года.
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“Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана“, - сказала она журналистам в понедельник.
Программа может быть рассчитана на 3 года.
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“Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета“, - добавила Рожкова.
Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.
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