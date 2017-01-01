Бюджет-2020: Украина потратит на долги 438 млрд

Расходы на долги в следующем году составят более 45% от доходов. В целом расходы планируются на уровне 1 триллион 170 млрд гривен.

В следующем году Украина выплатит по долгам около 438 млрд грн. Об этом говорится в проектах Закона О госбюджете на 2020 год, сообщает пресс-служба Минфина.

Читай также: Бюджет Украины 2020: Появился текст проекта "Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По отношению к доходам бюджета-2020 это составляет 40,6%, а по отношению к общему фонду бюджета – 45,5%.

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.