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Бюджет-2020: Украина потратит на долги 438 млрд

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Расходы на долги в следующем году составят более 45% от доходов. В целом расходы планируются на уровне 1 триллион 170 млрд гривен.
Бюджет-2020: Украина потратит на долги 438 млрд
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В следующем году Украина выплатит по долгам около 438 млрд грн. Об этом говорится в проектах Закона О госбюджете на 2020 год, сообщает пресс-служба Минфина.

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"Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По отношению к доходам бюджета-2020 это составляет 40,6%, а по отношению к общему фонду бюджета – 45,5%.
 
Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

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В министерстве планируют, что к концу следующего года объем госдолга к ВВП снизится до 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита госбюджета до 2,09% ВВП.

Ранее сообщалось о том, когда представят проект госбюджета-2020.

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Теги: бюджет, Минфин, долги, бюджет Украины, госдолг, Госбюджет
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