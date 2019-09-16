В ближайшие дни Рада возьмется за деоффшоризацию

Депутаты намерены ратифицировать соглашения по деоффшоризации с рядом стран.

Уже на этой недели в парламенте намерены плотно подойти к проблеме деоффшоризации отечественной экономики, сообщает УНН, цитируя заявление представительницы Кабмина в парламенте Ирины Верещук. Для этого нужно будет ратифицировать соответствующие соглашения с некоторыми странами.

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В первую очередь, речь идет о ратификации межгосударственных соглашений с Кипром, Турцией и США. Это очень важно, поскольку без этого процесса экономика Украины не может уверенно двигаться дальше. В оффшорах оседает огромная часть бюджетных средств. Поэтому депутаты намерены как можно быстрее принять все законодательные изменения, которые для этого потребуются.

Нужно сказать, что попытки деоффшоризации постоянно декларировала и прежняя власть. Однако у нее так и не дошли руки до того, чтобы воплотить эти декларации.

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“На этот раз рука не дрогнет, и проекты изменений в Бюджетный кодекс, касающиеся выполнения таких ратификационных соглашений, уже внесены как законопроект на эту пленарную неделю“, - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что прятать деньги в оффшорах любят не только украинские миллиардеры. Около десятой части стоимости всего валового продукта, производимого человечеством, прячется в оффшорных зонах.

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