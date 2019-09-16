Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ближайшие дни Рада возьмется за деоффшоризацию

Комментариев: 1
Депутаты намерены ратифицировать соглашения по деоффшоризации с рядом стран.
Парламент ратифицирует соглашения по деоффшоризации
Парламент ратифицирует соглашения по деоффшоризации
depositphotos.com

Уже на этой недели в парламенте намерены плотно подойти к проблеме деоффшоризации отечественной экономики, сообщает УНН, цитируя заявление представительницы Кабмина в парламенте Ирины Верещук.  Для этого нужно будет ратифицировать соответствующие соглашения с некоторыми странами.

Читай также: В Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать

В первую очередь, речь идет о ратификации межгосударственных соглашений с Кипром, Турцией и США. Это очень важно, поскольку без этого процесса экономика Украины не может уверенно двигаться дальше. В оффшорах оседает огромная часть бюджетных средств. Поэтому депутаты намерены как можно быстрее принять все законодательные изменения, которые для этого потребуются.

Нужно сказать, что попытки деоффшоризации постоянно декларировала и прежняя власть. Однако у нее так и не дошли руки до того, чтобы воплотить эти декларации.

Читай также: Прятать день в оффшорах станет сложнее: Кабмин готовит новые законы

“На этот раз рука не дрогнет, и проекты изменений в Бюджетный кодекс, касающиеся выполнения таких ратификационных соглашений, уже внесены как законопроект на эту пленарную неделю“, - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что прятать деньги в оффшорах любят не только украинские миллиардеры. Около десятой части стоимости всего валового продукта, производимого человечеством, прячется в оффшорных зонах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Парламент, Верховная Рада, соглашения, оффшоры, деоффшоризация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Кайдаш    16.09.2019, 15:43
Оценка:  0
Кайдаш
"В оффшорах оседает огромная часть бюджетных средств." - краткая история независимой Украины (((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь