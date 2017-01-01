Словакия поддержит санкции против РФ - Зузана Чапутова

Президент Словакии заявила о том, что каждая страна имеет право на самоопределение.

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Зузана Чапутова заявила о поддержке санкций против РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова.

Президент Словакии прибыла в Украину с официальным визитом Офис президента

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что "будут приложены усилия для бесперебойных поставок газа в Европу".

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа, и мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", - отметил президент.

Ранее сообщалось о том, что вступили в силу пошлины на товары из РФ.

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