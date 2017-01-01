Бюджет-2020: Стало известно, сколько будет потрачено на перепись населения

Траты на проведение переписи населения в 2020 году предусмотрены в проекте государственного бюджета.

В 2020 году запланирована перепись населения Офис президента

В проекте государственного бюджета, опубликованного на сайте Верховной Рады, предусмотрены траты на проведение переписи населения. Информация указана в пояснительной записке к проекту.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

На перепись населения в 2020 году власти планируют выделить 3 441,6 млн грн.

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“В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрены расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения в объеме 3 441, 6 млн грн. В том числе капитальные расходы составят 1 591, 5 млн гривен“ - говорится в сообщении.

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Также средства будут выделены на проведение очередных местных выборов (2 155,0 млн грн) и на финансирование политических партий в соответствии с Законом Украины “О политических партиях в Украине“ в объеме 1 034, 4 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского

в бюджете-2020.

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