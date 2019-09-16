Украинским рестораторам придется страховать каждого клиента

Верховная Рада готовит нововведения, которые заставят работников общепита более тщательно следить за качеством продуктов.

Верховная Рада готовится ужесточить требования к заведениям общественного питания. Причем, ко всем: от заштатных забегаловок до фешенебельных ресторанов. Для этого уже готов законопроект № 2136, предусматривающий изменения в законы, которые регламентируют функционирование предприятий общепита.

Проект закона подготовил депутат от “Батькивщины“ Сергей Тарута. Автор закона считает, что хозяевам и работникам сети общественного питания нужно более тщательно выполнять свою работу. Ведь в последнее время случаи массовых отравлений стали едва ли не нормой для Украины, а сообщения о них практически не сходят со страниц СМИ.

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Поэтому Тарута предлагает обязать рестораторов приобретать полис гражданской ответственности.

Рестораторы с понимаем отнеслись к такой законодательной инициативе. Однако при этом они хотят некоторых уточнений. В частности, где будут аккумулироваться деньги, которые они будут платить за этот полис. Ведь по Конституции у нас до сих пор медицина бесплатная, поэтому де-юре платить за лечение пострадавших не нужно.

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Кроме этого, предлагаемый законопроект призван запретить продажу алкоголя на разлив в неположенных местах. Впрочем, и здесь эксперты признают его еще довольно “сырым“, считая, что он нуждается в детализации.

Напомним, что Госстат напугал украинцев статистикой цен. По сравнению с прошлым годом большинство продуктов значительно прибавили в стоимости.

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