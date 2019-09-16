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Россия выплатила Украине 3,5 млн евро за "грязную" нефть

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Эта сумма неокончательная – сообщают в пресс-службе .
Участок нефтепровода Дружба над рекой Стрый (Львовская область)
Участок нефтепровода Дружба над рекой Стрый (Львовская область)
Википедия

С мая по сентябрь АО “Укртранснафта“ получила 3,5 млн евро от ОАО “Транснефть“ в связи с попаданием в нефтепровод “Дружба“ нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца.

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Напомним, из-за попадания хлорорганических соединений к нефтепроводу “Дружба“ российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которых транспортирует нефть “Укртранснафта“. В связи с этим компания была вынуждена приостановить транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года. Остановка транспортировки нефти в страны ЕС не повлияла на объемы транзита российской нефти в апреле, но существенно сказалась на объемах мая.

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Теги: Украина, РФ, нефтепровод дружба, грязная нефть
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.09.2019, 16:50
Оценка:  -2
гость
Так пускай и дальше грязную нефть качают! Хоть заработаем на халяву.
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