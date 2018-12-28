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Из-за IBAN налоговая изменила номера счетов

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Реквизиты счетов будут изменены с 1 октября 2019 года.
Изменения вступят в силу с 1 октября
Изменения вступят в силу с 1 октября
depositphotos.com

С 1 октября 2019 года налоговая изменяет реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с внедрением стандарта IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Переход на IBAN осуществляет Государственная казначейская служба Украины в соответствии с постановлением НБУ от 28.12.2018 №162 “О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине“.

Информация ГНС о реквизитах размещена по ссылке (в рубрике “Бюджетные счета“).

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Напомним, что уже с 5 августа отечественные банки открывают клиентам новые счета уже только по стандарту IВAN. Номер такого счета состоит из 29 символов. 

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Теги: IBAN, налоговая, счета
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