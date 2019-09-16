В Украине до конца 2019 года будет создана "Вокзальная компания" – Кравцов

По словам главы УЗ, подобные компании существуют в большинстве стран ЕС.

Глава Укрзализныци заявил о создании “Вокзальной компании“ до конца 2019 года. По словам Евгения Кравцова, “такие компании существуют в большинстве европейских стран“.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Компания будет создана для управления украинскими вокзалами.

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“Буквально на днях мы создадим филиал “Вокзальная компания“. К концу года она должен начать работать. Сейчас у нас вокзалы убыточные. Это нонсенс. Наша задача: вывести их, как минимум, в нулевую рентабельность, как максимум - в прибыль“ – отметил глава УЗ.

После “Вокзальная компания“ будет включена в состав инфраструктуры.

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“Это еще связано с тем, что инфраструктура - не подлежит приватизации. Но там будет возможно государственно-частное партнерство, например, в форме концессии, которую мы, скорее всего, будем использовать для коммерциализации железнодорожных вокзалов“ – добавил он.

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Напомним, Укрзализниця хочет избавиться от традиционных подстаканников. Их могут заменить на пластиковые стаканчики.

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