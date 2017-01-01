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Бюджет 2020: Расходы на Офис президента увеличатся

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Финансирование президента увеличится на 4,1% или на 39 млн грн.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Кабмин в проекте Бюджета 2020 предлагает увеличить финансирование Офису президента и Аппарату Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют данные проекта Бюджета 2020.

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Финансирование Офиса президента может быть увеличено на 4,1% (39 млн грн) и составит 944,5 млн грн.

На Аппарат ВР могут выделить 1 967 млн грн – на 0,2% больше, чем в текущем году.

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При этом планируется сокращение финансирования Кабмина на 55 млн грн. На Кабинет министров власти могут потратить 1,77 млрд грн.

Чиновники заявили, что цифры могут измениться ко второму прочтению.

Ранее сообщалось о том, когда представят проект госбюджета-2020.

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Теги: госбюджет 2020, бюджет 2020
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