Бюджет 2020: Как изменится прожиточный минимум в следующем году

Увеличение прожиточного минимума в 2020 году произойдет дважды – 1 июля и 1 декабря.

Социальные выплаты в 2020 году немного увеличатся depositphotos.com

В проекте бюджета 2020 для обеспечения социальной защиты предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума. В соответствии с прогнозами правительства, темпы его роста будут на 2% превышать прогнозный индекс потребительских цен.

Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета 2020.

Прожиточный минимум будет увеличиваться 2 раза - 1 июля и 1 декабря 2020 года.

Размер прожиточного минимума в 2020 году:

На одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривну; Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен; Для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен; Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 гривен.

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий

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Размер пособия при рождении ребенка составит 41 280 гривен. Выплата указанного пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев в сумме 860 гривен.

Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.

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