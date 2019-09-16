Бюджет 2020: Как изменится прожиточный минимум в следующем году
В проекте бюджета 2020 для обеспечения социальной защиты предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума. В соответствии с прогнозами правительства, темпы его роста будут на 2% превышать прогнозный индекс потребительских цен.
Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета 2020.
Прожиточный минимум будет увеличиваться 2 раза - 1 июля и 1 декабря 2020 года.
Размер прожиточного минимума в 2020 году:
- На одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.
- Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривну;
- Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
- Для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
- Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 гривен.
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий
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Размер пособия при рождении ребенка составит 41 280 гривен. Выплата указанного пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев в сумме 860 гривен.
Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.
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