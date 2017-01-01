Курсы валют на 17 сентября: доллар подорожал, евро подешевел

Доллар отыграл шесть копеек, в то время как евро наоборот - подешевел на девять копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 17 сентября, установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на шесть копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 16 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2477,1443 гривны (+6,0762);

– 100 евро – 2732,5379 гривны (-9,6545).

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В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 1 копейку до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,32 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года "упал" ниже 25 грн.

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