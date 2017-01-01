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Курсы валют на 17 сентября: доллар подорожал, евро подешевел

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Доллар отыграл шесть копеек, в то время как евро наоборот - подешевел на девять копеек.
Доллар подорожал на шесть копеек
Доллар подорожал на шесть копеек
flickr.com

Национальный банк Украины на вторник, 17 сентября, установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на шесть копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 16 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2477,1443 гривны (+6,0762);

– 100 евро – 2732,5379 гривны (-9,6545).

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В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 1 копейку до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,32 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года "упал" ниже 25 грн

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