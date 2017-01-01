ЕС посчитал, на сколько дней хватит запасов нефти

Нефти в Европейском Союзе хватит на 90 дней. Риски для безопасного снабжения отсутствуют.

Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит.

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В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.

По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляет 955 млн баррелей.

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"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

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