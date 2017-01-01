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ЕС посчитал, на сколько дней хватит запасов нефти

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Нефти в Европейском Союзе хватит на 90 дней. Риски для безопасного снабжения отсутствуют.
Подсчитано количество нефти, находящейся на территории ЕС
Подсчитано количество нефти, находящейся на территории ЕС
Getty Images

Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит.

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В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.

По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляет 955 млн баррелей.

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"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. 

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Теги: Европа, нефть, Евросоюз
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Источник: РИА Новости

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