Зеленский и Коломойский ищут "компромисс" по ПриватБанку – СМИ

При этом Алексей Гончарук подчеркнул – "Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что президент Владимир Зеленский ищет компромисс с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку. Об этом он сообщил в интервью Financial Times, пишет ЭП.

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По словам Гончарука, Владимир Зеленский хотел бы договориться с Игорем Коломойским по ПриватБанку, национализированном в 2016 году.

“Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса “, - отметил он.

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При этом МВФ выступает против “отката“ национализации банка. По мнению премьер-министра “решение по ПриватБанку должно быть найдено совместно с МВФ“.

Обновлено - Премьер-министр опроверг сообщения СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг сообщения СМИ, написав, что "никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет".

Уникаючи подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде. Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приват Банку (зокрема перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). pic.twitter.com/fQb2pj0tD2 — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) September 17, 2019

Ранее сообщалось о том, что Коломойский не против заполучить часть акций Привабанка.

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