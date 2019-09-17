Гончарук расставил все точки над "i" по ПриватБанку

Премьер-министр опроверг сообщения СМИ касательно переговоров с Игорем Коломойским .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг сообщения СМИ о том, что якобы правительство ведет переговоры с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку.

Об этом он написал в Twitter.

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“Избегая дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки “над i“: Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительно независимым наблюдательным советом банка) – написал премьер.

Уникаючи подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде. Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приват Банку (зокрема перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). pic.twitter.com/fQb2pj0tD2 — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) September 17, 2019

Напомним, ранее ЭП сообщила о том, что якобы президент Владимир Зеленский ищет копромисс с олигархом Игорем Коломойским.

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