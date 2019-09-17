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Гончарук расставил все точки над "i" по ПриватБанку

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Премьер-министр опроверг сообщения СМИ касательно переговоров с Игорем Коломойским .
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Твиттер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг сообщения СМИ о том, что якобы правительство ведет переговоры с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку.

Об этом он написал в Twitter.

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“Избегая дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки “над i“: Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительно независимым наблюдательным советом банка) – написал премьер.

Напомним, ранее ЭП сообщила о том, что якобы президент Владимир Зеленский ищет копромисс с олигархом Игорем Коломойским. 

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Теги: Алексей Гончарук, Владимр Зеленский, Игорь Коломойский, ПриватБанк
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