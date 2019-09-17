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Стало известно, сколько денег получат политические партии в 2020 году

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Всего государство выплатит политическим партиям почти миллиард гривен.
Выборы в Украине в 2019 году
Выборы в Украине в 2019 году
Getty Images

В проекте бюджета на 2020 год на финансирование политических партий планируется выделение около 1 миллиарда гривен. При этом почти полмиллиарда гривен пойдут на компенсацию расходов (реклама). 

Об этом сообщает общественное движение Честно.

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Основную часть расходов партий (от 61% до 86%) составляют расходы на телерекламу. Вторая по объемам статья расходов - наружная реклама (от 9% до 20%). Именно эти расходы парламентским партиям и будут компенсированы. Сумма компенсации зависит от официальной суммы расходов на кампанию: сколько партии потратили - столько и вернут из бюджета.

Официальные расходы партий, которые компенсирует государство в 2020 году
Официальные расходы партий, которые компенсирует государство в 2020 году
Честно

Таким образом, больше всего получит партия “Слуга народа“, а наименьшее - ОПЗЖ.

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Также в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 567 млн гривен на финансирование уставной деятельности всех 11 партий, которые набрали от 2% голосов избирателей. Структура распределения финансирования этих партий в 2020 году выглядит так.

Партии, набравшие больше 2% голосов
Партии, набравшие больше 2% голосов
Честно

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского
в бюджете-2020.

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Теги: бюджет 2020 украина, финансирование партий
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