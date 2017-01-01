В Украине могут отметить акциз на ввоз авто

Авторы законопроекта напомнили о петиции президенту от 29.08.2015 г Об отмене акциза на ввоз авто.

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №2132, а именно

Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий на авторынке. Авторы законопроекта - Батенко Тарас, Ирина Констанкевич и Игорь Фрис.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

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“Акцизный налог является необоснованным. Он не выполняет и никоим образом не может выполнить возложенные на него функции. Акцизный налог наносит существенный вред обществу и экономике, нарушая основные принципы налогового законодательства Украины, побуждает к политическим манипуляциям и коррупции“ - говорится в пояснительной записке.

Автомобили, презентованные во время Франкфуртского автосалона-2020 Getty Images

Что предлагают народные депутаты?

Отмена акциза для легковых авто и кузовов, Для мотоциклов, мопедов, грузового транспорта, Для пассажирского транспорта, который предназначен для транспортировки 10 и больше людей.

Автомобили, презентованные во время Франкфуртского автосалона-2020 Getty Images

Прогноз результатов

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Народные депутаты ожидают, что законопроект №2132 позволит уменьшить налоговую нагрузку на граждан, что приведет к обновлению автопарка и повышению уровня безопаности на украинских дорогах.

“Принятие законопроекта положительно повлияет на развитие автомобильного рынка и позволит гражданам как легализовать уже купленные автомобили иностранной регистрации, так и приобрести их“ – говорится в пояснительной записке.

Автомобили, презентованные во время Франкфуртского автосалона-2020 Getty Images

Ранее сообщалось, сколько денег украинцы платят по “налогу на роскошь“. Существует три вида налога на имущество и каждый имеет свою статистику.

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