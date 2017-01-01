Пенсионный фонд запустил мобильное приложение: Как пользоваться
Пенсионный фонд тестирует одноименное приложение для физ и юр лиц, использующих Android-устройства. Позже фонд обещает выпустить версию для iOS.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
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Приложение предназначено для застрахованных лиц (просмотр данных из Реестра, страховой стаж и т д), для пенсионеров (доступна вся информация из пенсионного дела). Также приложение дает возможность проверить состояние обработки документов и заявлений, поданных в фонд из личного кабинета.
Чуть позже разработчики обещают добавить такие функции: онлайн-запись в отдел обслуживания, подача документов для назначения пенсий и т д.
- Как воспользоваться приложением
Для работы с приложением Е-Пенсия необходима электронная подпись или регистрация на сайте Фонда.
Ранее сообщалось о том, сколько пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен в месяц.
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