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Пенсионный фонд запустил мобильное приложение: Как пользоваться

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Пенсионный фонд тестирует приложение для физ и юр лиц.
Украинским пенсионерам упростят доступ к услугам Пенсионного фонда
Украинским пенсионерам упростят доступ к услугам Пенсионного фонда
depositphotos.com

Пенсионный фонд тестирует одноименное приложение для физ и юр лиц, использующих Android-устройства. Позже фонд обещает выпустить версию для iOS.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Приложение предназначено для застрахованных лиц (просмотр данных из Реестра, страховой стаж и т д), для пенсионеров (доступна вся информация из пенсионного дела). Также приложение дает возможность проверить состояние обработки документов и заявлений, поданных в фонд из личного кабинета.

Чуть позже разработчики обещают добавить такие функции: онлайн-запись в отдел обслуживания, подача документов для назначения пенсий и т д.

  • Как воспользоваться приложением

Для работы с приложением Е-Пенсия необходима электронная подпись или регистрация на сайте Фонда.

Ранее сообщалось о том, сколько пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен в месяц.

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Теги: Пенсионный фонд, е пенсия, приложение пенсионный фонд
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