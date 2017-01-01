Глава ОБСЕ назвал Северный поток-2 "бесполезным и вредным"

Мирослав Лайчак заявил о том, что транзит через Украину необходимо сохранить.

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак назвал Северный поток-2 “ экономически бесполезным и политически вредным проектом“. При этом глава ОБСЕ подчеркнул, что Украине необходимы гарантии сохранение транзита.

Об этом Лайчак рассказал в интервью BBC.

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“Мы уже много лет активно занимаемся этим вопросом. Наша позиция ясна: мы считаем этот проект абсолютно экономически бесполезным и политически вредным. Мы также боремся за то, что если этот Северный поток-2 будет открыт, должна быть гарантия того, что украинскую транзитную систему будут использовать дальше“ – заявил Мирослав Лайчак.

Зачем нам отходить от того, что у нас есть, что работает хорошо и вместо этого вкладывать деньги в что-то новое? Если “Северный поток-2“ станет реальностью, мы хотим, чтобы украинская система продолжала работать – подчеркнул он

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“Важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестициях, обновлениях и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно транспарентным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину“ – продолжил глава ОБСЕ.

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