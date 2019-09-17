Налоговая амнистия: Сколько придется заплатить простому украинцу
Амнистия в 2020 году может проходить по двум законопроектам - №1183 под авторством Нины Южаниной и №1232 Данила Гетьманцева. По прогнозам экспертов, больше шансов быть принятым имеет второй законопроект, так как его автор представитель партии Слуга народа.
Об этом сообщает Минфин.
- Кто должен будет задекларировать собственные доходы?
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В первую очередь заполнить декларацию должны будут госслужащие, предприниматели, нотариусы, врачи и заробитчане. Продолжить список можно всеми теми гражданами, которые получали высокую заработную плату или прочие доходы в конверте. В соответствии с данными госстата, неформально занятые работники в 2018 году составляли 21,6% от общего числа занятого населения.
“Пока что неизвестно, какой именно доход нужно декларировать, ведь налоговая продолжает трактовать нормы Налогового кодекса на свое усмотрение. Таким образом, добровольно задекларировав имущество и оплатив налог, можно обезопасить себя от уголовной и административной финансовой ответственности“,– отметил партнёр ЮФ “Горецкий и Партнеры“ Олег Горецкий.
- Когда подавать декларацию и что декларировать?
Подача деклараций стартует с 1 января по 31 марта 2020 года. В декларацию вносятся все данные о движимом и недвижимом имуществе, а также ведомости о деньгах под “матрацем“.
- Какой налог придется заплатить?
Декларанты будут платить налог по единой ставке:
- 5% - от незадекларированных доходов (стоимости активов, которые были приобретены на левые заработки),
- 5% - с денег, размещенных на депозите в любом отечественном банке сроком минимум год.
- 2,5% - с денег, вложенных в ОВГЗ.
- 10% - в любых других случаях. противном случае с денежных средств придется заплатить 10% от их общей суммы.
- Налоговое декларирование: Нюансы и кто понесет ответственность
Декларант сам определяет сумму налоговых обязательств, однако налоговая имеет право провести проверку, например, выездную. Для декларанта это может обернуться доначислением налога проверкой – не являются ли “серые“ доходы результатом нарушения законодательства, например, коррупцией.
Пострадать могут и другие, например, работодатель декларанта, который платил большую зарплату в конверте
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“Декларирование не освобождает от ответственности за преступления против государства, человека или в сфере коррупции. Легализировать доходы, полученные от таких действий, возможно. Но в этом случае человек будет привлечен к уголовной или административной ответственности, “, – говорит управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex“ Виктор Мороз.
Ранее сообщалось о том, что в Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать.
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