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Налоговая амнистия: Сколько придется заплатить простому украинцу

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В 2020 году в Украине стартует налоговая амнистия.
Налоговая проанализирует доходы украинцев
Налоговая проанализирует доходы украинцев
depositphotos.com

Амнистия в 2020 году может проходить по двум законопроектам - №1183 под авторством Нины Южаниной и №1232 Данила Гетьманцева. По прогнозам экспертов, больше шансов быть принятым имеет второй законопроект, так как его автор представитель партии Слуга народа.

Об этом сообщает Минфин.

  • Кто должен будет задекларировать собственные доходы?

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В первую очередь заполнить декларацию должны будут госслужащие, предприниматели, нотариусы, врачи и заробитчане. Продолжить список можно всеми теми гражданами, которые получали высокую заработную плату или прочие доходы в конверте. В соответствии с данными госстата, неформально занятые работники в 2018 году составляли 21,6% от общего числа занятого населения.

“Пока что неизвестно, какой именно доход нужно декларировать, ведь налоговая продолжает трактовать нормы Налогового кодекса на свое усмотрение. Таким образом, добровольно задекларировав имущество и оплатив налог, можно обезопасить себя от уголовной и административной финансовой ответственности“,– отметил партнёр ЮФ “Горецкий и Партнеры“ Олег Горецкий.

  • Когда подавать декларацию и что декларировать?

Подача деклараций стартует с 1 января по 31 марта 2020 года. В декларацию вносятся все данные о движимом и недвижимом имуществе, а также ведомости о деньгах под “матрацем“.

  • Какой налог придется заплатить?

​         Декларанты будут платить налог по единой ставке:

  • 5% - от незадекларированных доходов (стоимости активов, которые были приобретены на левые заработки),
  • 5% - с денег, размещенных на депозите в любом отечественном банке сроком минимум год.
  • 2,5% - с денег, вложенных в ОВГЗ.
  • 10% - в любых других случаях. противном случае с денежных средств придется заплатить 10% от их общей суммы.
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Декларант сам определяет сумму налоговых обязательств, однако налоговая имеет право провести проверку, например, выездную. Для декларанта это может обернуться доначислением налога  проверкой – не являются ли “серые“ доходы результатом нарушения законодательства, например, коррупцией.

Пострадать могут и другие, например, работодатель декларанта, который платил большую зарплату в конверте

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“Декларирование не освобождает от ответственности за преступления против государства, человека или в сфере коррупции. Легализировать доходы, полученные от таких действий, возможно. Но в этом случае человек будет привлечен к  уголовной или административной ответственности, “, – говорит управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex“ Виктор Мороз.

Ранее сообщалось о том, что в Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать.

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Теги: налоговая амнистия, налоговая амнистия в украине
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