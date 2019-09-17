Налоговая амнистия: Сколько придется заплатить простому украинцу

В 2020 году в Украине стартует налоговая амнистия.

Амнистия в 2020 году может проходить по двум законопроектам - №1183 под авторством Нины Южаниной и №1232 Данила Гетьманцева. По прогнозам экспертов, больше шансов быть принятым имеет второй законопроект, так как его автор представитель партии Слуга народа.

Об этом сообщает Минфин.

Кто должен будет задекларировать собственные доходы?

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В первую очередь заполнить декларацию должны будут госслужащие, предприниматели, нотариусы, врачи и заробитчане. Продолжить список можно всеми теми гражданами, которые получали высокую заработную плату или прочие доходы в конверте. В соответствии с данными госстата, неформально занятые работники в 2018 году составляли 21,6% от общего числа занятого населения.

“Пока что неизвестно, какой именно доход нужно декларировать, ведь налоговая продолжает трактовать нормы Налогового кодекса на свое усмотрение. Таким образом, добровольно задекларировав имущество и оплатив налог, можно обезопасить себя от уголовной и административной финансовой ответственности“,– отметил партнёр ЮФ “Горецкий и Партнеры“ Олег Горецкий.

Когда подавать декларацию и что декларировать?

Подача деклараций стартует с 1 января по 31 марта 2020 года. В декларацию вносятся все данные о движимом и недвижимом имуществе, а также ведомости о деньгах под “матрацем“.

Какой налог придется заплатить?

​ Декларанты будут платить налог по единой ставке:

5% - от незадекларированных доходов (стоимости активов, которые были приобретены на левые заработки),

5% - с денег, размещенных на депозите в любом отечественном банке сроком минимум год.

2,5% - с денег, вложенных в ОВГЗ.

10% - в любых других случаях. противном случае с денежных средств придется заплатить 10% от их общей суммы.

Налоговое декларирование: Нюансы и кто понесет ответственность

Декларант сам определяет сумму налоговых обязательств, однако налоговая имеет право провести проверку, например, выездную. Для декларанта это может обернуться доначислением налога проверкой – не являются ли “серые“ доходы результатом нарушения законодательства, например, коррупцией.

Пострадать могут и другие, например, работодатель декларанта, который платил большую зарплату в конверте

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“Декларирование не освобождает от ответственности за преступления против государства, человека или в сфере коррупции. Легализировать доходы, полученные от таких действий, возможно. Но в этом случае человек будет привлечен к уголовной или административной ответственности, “, – говорит управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex“ Виктор Мороз.

Ранее сообщалось о том, что в Украине грядет налоговая амнистия: Что нужно об этом знать.

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