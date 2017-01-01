"Это террор": В НБУ прокомментировали поджог дома Гонтаревой

Правление НБУ прокомментировало преследование экс-главы Валерии Гонтаревой .

Правление Национального банка Украины публично заявило о “недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины“.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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“Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан“ - заявили в НБУ.

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“Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство. И наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора. Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак“ - отмечено в сообщении.

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Напомним, сегодня ночью под Киевом сожгли дом Гонтаревой. По данным спасателей, подожгли сразу с нескольких сторон.

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