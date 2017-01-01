Курсы валют на 18 сентября остались стабильными

Тенденция на укрепление гривны сохраняется, однако курсы остались почти без изменений: доллар подешевел на копейку, евро - на две.

Национальный банк Украины на среду, 18 сентября, установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 17 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2476,4520 гривны (-0,6923);

– 100 евро – 2730,5360 гривны (-2,0019).

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Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 4 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке - 24,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года “упал“ ниже 25 грн.

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