Курсы валют на 18 сентября остались стабильными
Национальный банк Украины на среду, 18 сентября, установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 17 сентября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2476,4520 гривны (-0,6923);
– 100 евро – 2730,5360 гривны (-2,0019).
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Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 4 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке - 24,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года “упал“ ниже 25 грн.
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