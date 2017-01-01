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Курсы валют на 18 сентября остались стабильными

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Тенденция на укрепление гривны сохраняется, однако курсы остались почти без изменений: доллар подешевел на копейку, евро - на две.
НБУ на копейку укрепил гривну
НБУ на копейку укрепил гривну
flickr.com

Национальный банк Украины на среду, 18 сентября, установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 17 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2476,4520 гривны (-0,6923);

– 100 евро – 2730,5360 гривны (-2,0019).

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Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 4 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке - 24,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года “упал“ ниже 25 грн

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