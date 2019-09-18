Саудиты восстановили уровень поставок нефти

Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи – 11 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти, нарушенные атакой беспилотников на предприятия компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда в среду, 18 сентября.

Читай также: Из-за атаки на нефтяной завод в Саудовской Аравии мировые цены "Принц Абдель Азиз бен Сальман сказал (на пресс-конференции – ред.), что поставки топлива вернулись на прежний уровень – до субботних атак", – сообщает телеканал.

Он отметил, что в сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

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По словам министра, Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи – 11 млн баррелей в сутки.

Также министр призвал мировое сообщество предпринять решительные действия в ответ на нападение на объекты Saudi Aramco.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Однако уже вечером 17 сентября "черное золото" начало резко дешеветь.