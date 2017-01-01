Бюджет-2020: Расходы на субсидии сократят, но их хватит всем - министр

Министр социальной политики объяснила, почему в 2020 году планируется сокращение расходов на субсидию.

Министр соцполитики Юлия Соколовская заявила о том, что в 2020 году кол-во субсидиантов не уменьшится, несмотря на сокращение финансирования. В следующем году на субсидии выделят 47 млрд 628 млн грн.

Об этом министр написала на своей странице в Facebook.

Министр объяснила причины, из-за которых было принято решение об уменьшении финансирования.

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“Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам“, - пояснила Соколовская.

По словам Соколовской, власть не будет отказывать украинцам в получении субсидии.

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“В проекте бюджета на 2020 год заложено 47628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи с оплатой коммунальных услуг“, - отметила Соколовская.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского

в бюджете-2020.

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