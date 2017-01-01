Верховная Рада приняла закон о ВАКС: Что это значит

Народные депутаты разгрузили работу Антикоррупционного суда Украины. ВАКС будет заниматься делами, расследованными в НАБУ и САП.

В среду, 18 сентября, народные депутаты поддержали законопроект №1025 О начале работы Антикоррупционного суда (ВАКС). Речь идет о порядке работы суда.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

Законопроект, который поддержали 325 депутата, предусматривает порядок и приоритетность рассмотрение дел. ВАКС будут заниматься делами ТОП-коррупционеров, расследованными НАБУ и САП.

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“На 17 мая 2019 года не менее 3592 уголовных дела должны быть переданы в Суд. При этом только 169 из 3592 уголовных производств досудебное расследование осуществлялось в НАБУ. Именно они и относятся к категории дел высокопоставленной коррупции“ - говорится в пояснительной записке.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины дела будут рассматриваться в суде коллегиями в составе трех судей, а в апелляционной инстанции - в составе пяти судей (численность судей ВАКС составит 38 человек, из которых 12 - судьи Апелляционной палаты).

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Принятие Закона позволит обеспечить эффективное судебное разбирательство по уголовным производствам коррупционных преступлений в разумные сроки и устранит риски чрезмерной нагрузки на судей ВАКС