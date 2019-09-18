"Трудовые книжки уйдут в историю": Дубилет продолжает реформировать документооборот
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о том, что реформирование документооборота в госорганах необходимо начинать с HR. Речь идет о кадровых документах – копии дипломов, паспортов и ИНН, а также автобиографии, и многое другое.
Об этом Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.
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“По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно“ – заявил министр.
Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев - заявил Дубилет
- Дубилет предлагает перевести в “цифру“:
- Подачу документов на прием на работу или на конкурсы.
- Копии дипломов и паспортов, автобиографии.
- Трудовые книжки.
- Весь оборот, касающийся отпусков, командировок, увольнений.
- Архив.
Дополнительно Дубилет предлагает создать Единый реестр госслужащих.
Ранее Дубилет пообещал, что Кабмин будет производить вдвое меньше макулатуры.
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