"Трудовые книжки уйдут в историю": Дубилет продолжает реформировать документооборот

Министр Кабинета Министров заявил о том, что только на канцелярию государство ежегодно выделяет от 50 до 100 млн гривен.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о том, что реформирование документооборота в госорганах необходимо начинать с HR. Речь идет о кадровых документах – копии дипломов, паспортов и ИНН, а также автобиографии, и многое другое.

Об этом Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

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“По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно“ – заявил министр.

Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев - заявил Дубилет

Дубилет предлагает перевести в “цифру“:

Подачу документов на прием на работу или на конкурсы. Копии дипломов и паспортов, автобиографии. Трудовые книжки. Весь оборот, касающийся отпусков, командировок, увольнений. Архив.

Дополнительно Дубилет предлагает создать Единый реестр госслужащих.

Ранее Дубилет пообещал, что Кабмин будет производить вдвое меньше макулатуры.

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