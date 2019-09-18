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"Трудовые книжки уйдут в историю": Дубилет продолжает реформировать документооборот

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Министр Кабинета Министров заявил о том, что только на канцелярию государство ежегодно выделяет от 50 до 100 млн гривен.
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет
Фейсбук

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о том, что реформирование документооборота в госорганах необходимо начинать с HR. Речь идет о кадровых документах – копии дипломов, паспортов и ИНН, а также автобиографии, и многое другое.

Об этом Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

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“По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно“ – заявил министр.

Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев - заявил Дубилет

  • Дубилет предлагает перевести в “цифру“:
  1. Подачу документов на прием на работу или на конкурсы.
  2. Копии дипломов и паспортов, автобиографии.
  3. Трудовые книжки.
  4. Весь оборот, касающийся отпусков, командировок, увольнений.
  5. Архив.

Дополнительно Дубилет предлагает создать Единый реестр госслужащих.

Ранее Дубилет пообещал, что Кабмин будет производить вдвое меньше макулатуры.

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Теги: дмитрий дубилет, документооборот, трудовые книги
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Комментариев (1)
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Адекваты    18.09.2019, 12:44
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Адекваты
Юморист)) В электронном виде всё всегда можно подчистить.И не на бумажки,так ручки по 1 тыс. гривен покупать начнут.Или столы по 200.000))
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