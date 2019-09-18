Гонтарева о ПриватБанке: "Активов не было, это пирамида"

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала национализацию ПриватБанка в 2016 году.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала национализацию ПриватБанка и его активы в это время. По словам Гонтаревой, “программа рекапитализации была одинаковой для всех“.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

По мнению Гонтаревой, на момент национализации у ПриватБанка активов не было.

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“Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он (Валерий Коломойский, - ред.) говорил, что Порошенко хотел отобрать у него “1+1“? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала “1+1“ никогда не было в залоге “ПриватБанка“. Так вот, в этом банке не то что “1+1“ не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была “пирамида“. А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов“, - рассказала экс-глава НБУ.

При этом по словам экс-главы НБУ для отмены национализации достаточно решения суда и дала прогноз по дальнейшей судьбе ПриватБанка.

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“А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантиях и связанных лицах, то что ему мешает получить остальные решения суда, таких же “липовых“? Если национализация признается решением суда недействительной, делается реституция, то есть государство забирает 155 миллиардов, и на этом месте образуется дыра. Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для больших системных банков - обращаться к Минфину за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь к Минфину, согласится ли он на повторную национализацию“, - подчеркнула она.

Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.

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