Конча-Заспа и Новопечерские Липки: Чем владеет новый глава Конституционного суда Тупицкий

Должность главы Конституционного суда занял 56-летний Александр Тупицкий.

Во вторник, 17 сентября, на специальном пленарном заседании новым главой Конституционного Суда Украины стал Александр Тупицкий. Сегодня же были уволены Наталья Шаптала, Михаил Запорожец, Михаил Гультай.

Финансы bigmir)net разобрались, чем известен Александр Тупицкий.

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56-летний Александр Тупицкий родился в селе Белозерье Черкасской области. Будущий судья был в армии, после работал фрезеровщиком на радиоприборном заводе в городе Смелы. Высшее образование Тупицкий получил в Харьковском юридическом институте.

Как развивалась карьера Александра Тупицкого:

С 1988 по 1993 год работал в прокуратуре города Донецка. С 1993 по 2010 год занимал должность судьи Куйбышевского суда в городе Донецке. С 2010 по 2013 год работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. С 2013 года судья Конституционного суда. В 2019 году назначен главой Конституционного суда.

Чем владеет новый глава Конституционного суда Александр Тупицкий

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В соответствии с декларацией, Александр Тупицкий владеет двумя домами - один находится в Кореизе (Ялта временно оккупированного Крыма), второй - в Конча-Заспе. Стоимость домов неизвестна. Также в собственности семьи Тупицкого находятся 2 квартиры - одна в Донецке на 64 кв м, другая на 216 кв м в Киеве. Дополнительно новый глава суда владеет гаражом и несколькими земельными участками.

По информации Страны, киевской квартирой владеет мать судьи Галина Тупицкая. Жилплощадь находится в жк “Новопечерские Липки“ на улице Драгомирова, 9. Квартиры здесь стоят от 1 миллиона долларов США.

Декларация

Цены на квартиры на Новопечерских липках Сеть

Александр Тупицкий ездит на BMW X6 2012 года выпуска. Стоимость - 710 тыс грн

BMW X6 / Иллюстративное фото BMW X6

Что по деньгам?

Александр Тупицкий задекларировал заработную плату по основному месту работы - 2 млн 954 тыс грн. Наличными он хранит 100 тыс грн и 70 тыс долл.

Напомним, ранее СМИ написали о том, что в Конституционном суде сменился глава.

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