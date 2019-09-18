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Гонтарева не успела застраховать сожженный дом

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По словам экс-главы НБУ, она и ее родственники не успели застраховать дом.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева
flickr.com

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, что сожженный неизвестными дом в селе Горенычи застрахован не был. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По словам Гонтаревой, дом ни разу не страховался.

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“Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал“, - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.

Ранее сообщалось о том, каким был и сколько стоил дом Валерии Гонтаревой. Дом был приобретен в 2016 году мужем Валерии Гонтаревой.

Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.

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Теги: Валерия Гонтарева, дом, горенычи
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