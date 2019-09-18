Гонтарева не успела застраховать сожженный дом
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, что сожженный неизвестными дом в селе Горенычи застрахован не был. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.
По словам Гонтаревой, дом ни разу не страховался.
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“Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал“, - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.
Ранее сообщалось о том, каким был и сколько стоил дом Валерии Гонтаревой. Дом был приобретен в 2016 году мужем Валерии Гонтаревой.
Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.
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