Гонтарева не успела застраховать сожженный дом

По словам экс-главы НБУ, она и ее родственники не успели застраховать дом.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, что сожженный неизвестными дом в селе Горенычи застрахован не был. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По словам Гонтаревой, дом ни разу не страховался.

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“Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал“, - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.

Ранее сообщалось о том, каким был и сколько стоил дом Валерии Гонтаревой. Дом был приобретен в 2016 году мужем Валерии Гонтаревой.

Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.

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