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Великобритания сможет отстрочить Брексит – Европарламент

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Евросоюз готов продлить переговоры по вопросу выхода Великобритании из Брексит.
Участница митинга против Брексита в Лондоне 4 сентября 2019 г
Участница митинга против Брексита в Лондоне 4 сентября 2019 г
Getty Images

В среду, 18 сентября, Европарламент принял решение поддержать документ “об упорядоченном Брексит“. Это даст возможность Великобритании отстрочить дату выхода из ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте Европарламента.

Документ поддержали 544 евродепутата, 126 выступили против, а 38 воздержались.

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“ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель “, - отмечено сообщении.

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Напомним, Брексит является сокращенным “Выход Великобритании из Европейского Союза“ англ. Brexit от Britain “Британия“ + Exit “выход“.

Решение о Брексите было принято 23 июня 2016 года на референдуме. 

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Теги: Brexit, Европарламент, отсрочка
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