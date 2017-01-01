Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вторая компания Коломойского и НБУ пошли на "мировую"

Комментариев: 0
Компания Арлан выступила инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность ПриватБанка.
Коломойский выполнит обязательства
Коломойский выполнит обязательства
nv.ua

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО Арлан, которое является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Гонтарева о ПриватБанке: "Активов не было, это пирамида"

Как отмечается в сообщении, ООО Арлан выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирование в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом судебном процессе.

Читай также: Гонтарева не успела застраховать сожженный дом

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственного суда Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО Арлан. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ Приватбанк по кредиту рефинансирования.

Ранее сообщалось, что компания Коломойского погасила долг ПриватБанка. Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского досрочно вернул долг по кредиту рефинансирования.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Коломойский, НБУ, ПриватБанк, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь