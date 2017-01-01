Вторая компания Коломойского и НБУ пошли на "мировую"

Компания Арлан выступила инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность ПриватБанка.

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО Арлан, которое является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как отмечается в сообщении, ООО Арлан выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирование в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом судебном процессе.

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В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственного суда Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО Арлан. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ Приватбанк по кредиту рефинансирования.

Ранее сообщалось, что компания Коломойского погасила долг ПриватБанка. Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского досрочно вернул долг по кредиту рефинансирования.

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