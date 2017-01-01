Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют на 19 сентября: гривна установила новый рекорд

Комментариев: 0
Украинская национальная валюта обновила более, чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.
Гривна установила рекорд
Гривна установила рекорд
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 18 сентября.

Последний раз вблизи отметки 24 гривны 50 копеек за доллар официальный курс находился в январе 2016 года.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2466,9853 гривны (-9,4667);

– 100 евро – 2726,7589 гривны (-3,7771).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке - 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,27 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года "упал" ниже 25 грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: гривна, курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь