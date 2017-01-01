Курсы валют на 19 сентября: гривна установила новый рекорд

Украинская национальная валюта обновила более, чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.

Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 18 сентября.

Последний раз вблизи отметки 24 гривны 50 копеек за доллар официальный курс находился в январе 2016 года.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2466,9853 гривны (-9,4667);

– 100 евро – 2726,7589 гривны (-3,7771).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке - 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,27 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара впервые за три года "упал" ниже 25 грн.

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