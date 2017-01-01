Как работают и сколько стоят "ботофермы" в Украине – расследование

Журналист устроился на работу в одну из "ботоферм" столицы.

Журналист Василий Бидун полтора месяца проработал на “ботоферме“ в Киеве. За это время он действовал в интересах разных политиков: кого-то поддерживал, а кого-то беспощадно критиковал. Все зависело от указаний куратора и пожеланий заказчика услуг.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

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Ботофермы - это компании, которые массово создают ложных пользователей соцсетей и от их имени пишут тысячи комментариев. Украинских политиков неоднократно подозревали в использовании таких ферм, но пока не было очевидным, как это работает и сколько стоит.

Что представляет собой “ботоферма“?

Компания, в которую устроился журналист на работу, размещалась в 3-х комнатной квартире жилого дома на Подоле. Вакансия звучала так – копирайтер столичного пиар-агентства. Функциональные обязанности – написание комментариев в соцсетях (от 200 до 300 в день). Заработная плата – 9 тысяч гривен в месяц в конверте.

Как работает “ботоферма“?

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Ежедневно “копирайтерам“ сбрасывали “методички“ в Telegram. Задача представляла собой список основных месседжей. Комментарии нужно было оставлять на официальных страницах политиков или в политических группах соцсети.

Для контроля выполнения поставленных задач на “ботоферме“ велась онлайн-таблица. Туда они записывали, сколько комментариев каждый работник написал в интересах конкретного политика и под которой новостью.

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У ботов есть специальные приемы, чтобы казаться реальными людьми, например, создание диалогов между фейковых аккаунтами. В этих диалогах нужно акцентировать на преимуществах конкретного политика и подводить к мысли, что именно за него надо голосовать на выборах. У журналиста было 7 фейковых страниц.

Как создается фейковая страница на “ботоферме“?

Алгоритм создания фейковых страниц был достаточно простым: сотрудники ботофермы воровали фотографии реальных людей из соцсети Вконтакте. Затем загружали их на пустую страницу Facebook с вымышленным именем и фамилией.

Сколько стоят услуги “ботофермы“

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В ходе расследования журналисты провели еще один эксперимент. Чтобы понять, сколько стоят услуги “ботофермы“, они под видом ассистентов бывшего народного депутата Егора Соболева вместе с ним пришли в главный офис фермы. По легенде, экс-нардеп планировал запустить новый политический проект. Для этого ему нужна была поддержка в соцсетях.

Журналистов встретил политтехнолог Валерий Савчук - еще недавно он появлялся в медиа как директор пиар-агентства “Прагматика“. По данным “Слидства.Инфо“, именно он координировал работу ботофермы, где работал под прикрытием Василий Бидун. Политтехнолог предложил различные варианты для “раскрутки“ новой политической силы Егора Соболева. А также озвучил стоимость услуг комментаторов.

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“В хорошие времена у нас доходило до двух долларов за один комментарий. На этих выборах мы это делали за 5-7 тысяч долларов, это за 10 000 комментариев “, - сказал Савчук. То есть цена за каждый комментарий во время предвыборной кампании составляла около 60 центов (около 15 гривен).

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