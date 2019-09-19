Фермерам обещают дешевые кредиты

Правительство будет предоставлять малым фермерам часть компенсации процентной ставки по кредитам под покупку земли.

Один из механизмов финансовой поддержки фермеров предусматривает удешевление кредитов от 20% до 5%. Об этом в четверг, 19 сентября, заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе конференции, посвященной земельной реформе.

Читай также: Дорогой "второй хлеб": Украина бьет рекорды по ценам на картофель "Программа уже есть в Государственном бюджете на 2020 год - удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей. Фермер может пойти в банк и, если документы соответствуют, то для вас кредит будет удешевлен. Ставка будет не 20%, как сейчас, а менее 5%", - сказала Маркарова.

Говоря о рынке земли, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство будет предоставлять малым фермерам часть компенсации процентной ставки по кредитам.

"За этот год нам надо сделать две важные вещи: поработать, чтобы ставка по кредитам стала значительно меньше. И мы для этого уже работаем с НБУ. Только с начала работы правительства НБУ снизил ставку рефинансирования на 0,5% и в следующий раз он продолжит ту же логику действий. Я рассчитываю, что в следующем году кредитование в гривне будет 11-12% годовых в банках", - заявил Гончарук.

Читай также: Окупится быстро: Сколько стоит запустить страусиный бизнес в Украине "Мы посмотрим, сколько реально будет стоить ресурс для крупной компании, которая имеет возможность привлекать финансирование за рубежом, оценим этот процент и предоставим на этих же условиях фермеру компенсацию процентной ставки до такого же размера, чтобы они могли конкурировать за покупку земли с крупными компаниями", - добавил премьер.

"Если эти инструменты не заработают, рынок земли не сможет быть запущен, поэтому за этот год мы точно должны сделать 2 вещи: предоставить возможность покупать землю, предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам, чтобы они могли это реализовать. Если этого не сделать, то необходимого эффекта экономического роста не будет. Мы рассчитываем, что в результате запуска рынка украинская экономика будет расти еще на 2%", - рассказал глава правительства.

Также он сообщил, что до конца сентября правительство планирует полностью сменить руководство Госгеокадастра.

Как сообщалось, запуск рынка земли сместили на 1 октября 2020 года.

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