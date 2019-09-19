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Песков по транзиту газа: РФ не ждет договоренностей

Комментариев: 6
Пресс-секретарь президента России Владимир Путина озвучил ожидания по предстоящим переговорам .
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не ждет конкретных договоренностей по транзиту газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал Песков.

По словам Пескова, "переговоры – это вопрос экономической целесообразности".

Напомним, сегодня стартовали переговоры по транзиту газа

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Теги: транзит газа, газовые переговоры, Украина, РФ
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Комментариев (8)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  19.09.2019, 15:06
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!!!
На кацапстане повязали якутского шамана, который шел на мацкву гнать Бесов!
Путын ввиди вайскааааааааааааа
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:59
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.09.2019, 14:20
Пока на этом кую сидит майдавонь.
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Еб.. ные мацкавиты, обломайтесь!
Не видать вам Украины! Выпейте яду
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:56
Оценка:  0
гость
Кацапы, накуй! Кацапы, накуй! Кацапы, накуй! Кацапы, накуй! Кацапы, накуй! Кацапы, накуй!
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:53
Оценка:  0
гость
Козломордые фашисты идите на х...у...й, твари. Что б вы срали своим газом непереставая - уроды. За войну против Украины будьте прокляты, подонки.
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:50
Оценка:  0
гость
РАМЗАН (аноним) 19.09.2019, 14:31

Тупое кацапчело, иди накуй
РАМЗАН  (аноним)  19.09.2019, 14:31
Оценка:  -2
РАМЗАН
гость (аноним) 19.09.2019, 14:20
Одноразовый не рви так свой пукан, а то зимой топить нечем будет)))
гость  (аноним)  19.09.2019, 14:20
Оценка:  +1
гость
Кацапы, идите накуй!!!
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