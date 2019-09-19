Песков по транзиту газа: РФ не ждет договоренностей

Пресс-секретарь президента России Владимир Путина озвучил ожидания по предстоящим переговорам .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не ждет конкретных договоренностей по транзиту газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: В РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал Песков.

По словам Пескова, "переговоры – это вопрос экономической целесообразности".

Напомним, сегодня стартовали переговоры по транзиту газа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.