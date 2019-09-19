Песков по транзиту газа: РФ не ждет договоренностей
Пресс-секретарь президента России Владимир Путина озвучил ожидания по предстоящим переговорам .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не ждет конкретных договоренностей по транзиту газа.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал Песков.
По словам Пескова, "переговоры – это вопрос экономической целесообразности".
Напомним, сегодня стартовали переговоры по транзиту газа.
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