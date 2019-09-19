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Из-за коррупционного скандала в Институте рака проведут аудит – Скалецкая

Комментариев: 1
Министр здравоохранения подписала соответствующий указ.
Министр МОЗ Украины Зоряна Скалецкая
Министр МОЗ Украины Зоряна Скалецкая
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая анонсировала аудит в Институте рака из-за коррупционного скандала. Министр подписала соответствующий указ.

Об этом министр написала в Facebook.

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“В минувшую субботу была встреча с журналисткой Яниной Соколовой, которая одной из первых сообщила о конфликте в Институте. Далее я получила сообщение от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев, увидела “кино“. Ужасное и унизительное для всей медицинской общественности“ – отметила министр.

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“Команда министерства безотлагательно начинает аудит Института рака. Жду до 8 октября подробный отчет и проконтролирую работу аудиторов“ – заявила она.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве из-за ложного минирования в Институте рака не состоялись 30% операций.

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Теги: Зоряна Скалецкая, Институт рака, аудит
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
IrenaSH    19.09.2019, 14:25
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IrenaSH
Об этих поборах кто там лечится знают давно. Да и в министерстве знали наверняка. Рука руку моет, а вор вора кроет
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