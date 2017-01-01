Финансовая реструктуризация: Рада приняла новый Закон

Верховная Рада приняла законопроект об упрощении финансовой реструктуризации.

В четверг, 19 сентября, Верховная Радой приняла законопроект №1070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедуры финансовой реструктуризации“. Решение поддержали 300 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“Цель законопроекта - совершенствование добровольного механизма финансовой реструктуризации долгов предприятий. Это позволит эффективно решать вопросы проблемных кредитов и риска банкротств предприятий“ – говорится в сообщении.

Принятый законопроект вносит изменения в законы “О финансовой реструктуризации“, “Об ипотеке“, “Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений“ и “О защите экономической конкуренции“.

Что предусматривает законопроект?

Возможность совместной процедуры реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов;

уточнение условий уступки прав требования в процедуре финансовой реструктуризации;

уточнение нормы по концентрации должно облегчить процедуру реструктуризации в части согласования с АМКУ;

уточнение нормы относительно определения момента возмещения потерь кредиторов, предусматривает удовлетворение требований за счет ипотеки.

Также, законопроект продлевает действие Закона Украины “О финансовой реструктуризации“ еще на три года

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк может обязать кредитные союзы гарантировать вклады клиентов.

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