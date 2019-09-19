Против главы НБУ Смолия НАБУ открыло 3 дела

Глава Нацбанка подозревается в "недостоверном декларировании".

Глава пресс-службы НАПК Александр Свириденко сообщил о том, что НАБУ открыло против главы НБУ Якова Смолия 3 дела. Причина – в декларациях за 2015,2016, 2017 год указаны недостоверные данные.

Об этом сообщает УП.

Читай также: НБУ разъяснил закон о “Сплите“: Подробности

По результатам проверки НАПК, Яков Смолий указал недостоверные данные и не указал информацию о принадлежащих ему объектах.

“Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования“ – заявил Свириденко.

В 2015 году не была указана информация об активах стоимостью в 8,6 млн грн, в 2016 – 6,6 млн грн, в 2017 – 3,2 млн грн.

Читай также: К нам едут ревизоры: в Нацбанке ждут миссию МВФ

“Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия“ – отметил Свириденко.

Ранее СМИ сообщали о том, что НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram