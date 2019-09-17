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"Зарплаты в 2018 VS 2019": Насколько разбогатели украинцы

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Размер средней заработной платы в Украине отличается в зависимости от региона.
Украинцы стали зарабатывать больше
Украинцы стали зарабатывать больше
depositphotos.com

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%. В июле 2018 года она составляла 9 тыс 170 грн при запланированной на 2019 год в 10 тыс 971 грн.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 тыс 836 грн, в этом уже 16 тыс 294 грн. В процентах разница составляет 17,4%.

Наибольший рост зафиксирован в Винницкой области, где в июле 2018 года средняя зарплата составляла 8 тыс. 235 грн, а в 2019-м – 10 тыс. 278 грн (+ 24,8%).

Как изменился размер средней заработной платы в Украине
Как изменился размер средней заработной платы в Украине
Слово и Дело

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“Медленнее всего росла средняя зарплата в Одесской (+13, %%), Львовской (+ 13,7%), Житомирской (+ 17,1%), Полтавской (+ 17,3%) областях“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 7 позициях в резюме, которые наиболее интересны работодателю.

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Теги: зарплаты, Украина, средняя зарплата 2019
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