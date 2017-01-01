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Налоговый кодекс под бюджет-2020 меняться не будет – министр

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Министр финансов рассказала об особенностях принятия государственного бюджета на 2020 год.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
Минфин

Министр финансов Оксана Маркарова во время представления государственного бюджета на 2020 год рассказала о том, что Налоговый кодекс меняться не будет.

По словам Маркаровой, бюджет рассчитан на основе действующих налоговых ставок.

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“Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс - все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках. И мы уменьшаем этим бюджетом перераспределение налогов через бюджет“ – подчеркнула она.

По мнению министра, основной задачей власти является ускоренный экономический рост.

Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
Минфин

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“Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены еще предыдущим Кабмином в мае 2019 года… Мы задекларировали амбициозную цель – рост (ВВП – Ред.) на 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима“, - отметила она.

Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.

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Теги: Оксана Маркарова, госбюджет 2020
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