Налоговый кодекс под бюджет-2020 меняться не будет – министр

Министр финансов рассказала об особенностях принятия государственного бюджета на 2020 год.

Министр финансов Оксана Маркарова во время представления государственного бюджета на 2020 год рассказала о том, что Налоговый кодекс меняться не будет.

По словам Маркаровой, бюджет рассчитан на основе действующих налоговых ставок.

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“Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс - все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках. И мы уменьшаем этим бюджетом перераспределение налогов через бюджет“ – подчеркнула она.

По мнению министра, основной задачей власти является ускоренный экономический рост.

Министр финансов Оксана Маркарова Минфин

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“Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены еще предыдущим Кабмином в мае 2019 года… Мы задекларировали амбициозную цель – рост (ВВП – Ред.) на 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима“, - отметила она.

Ранее сообщалось о том, сколько будет потрачено на перепись населения.

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