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Доллар резко подешевел в обменниках

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В первый рабочий день недели наличный доллар снизился на 10-14 копеек. Евро подешевел на 15 копеек.
Американская валюта продолжает дешеветь
Американская валюта продолжает дешеветь
Корреспондент.net

В начале недели курс доллара в обменниках резко упал, сообщает BIN.ua.

Так, в понедельник, 23 сентября, курс продажи наличного доллара понизился на 10,45 коп. до 24,6083 UAH/USD, курс покупки - на 14,23 коп. до 24,2547 UAH/USD.

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Средний курс покупки евро понизился на 15,31 коп. до 26,6852 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,78 коп. до 27,2107 UAH/EUR.

Также подешевел и российский рубль: курс покупки на 1 копейку - до 3,41 грн за 10 рублей, 
курс продажи на 2 копейки - до 3,91 гривен за 10 рублей.

Отметим, наличный доллар упал ниже 25 гривен неделю назад. А в конце прошлой недели уже опустился ниже 24,5 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.09.2019, 14:09
Оценка:  +1
гость
Да как-то заметили, обменников полно.
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