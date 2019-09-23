Доллар резко подешевел в обменниках

В первый рабочий день недели наличный доллар снизился на 10-14 копеек. Евро подешевел на 15 копеек.

В начале недели курс доллара в обменниках резко упал, сообщает BIN.ua.

Так, в понедельник, 23 сентября, курс продажи наличного доллара понизился на 10,45 коп. до 24,6083 UAH/USD, курс покупки - на 14,23 коп. до 24,2547 UAH/USD. Читай также: "Сильная гривна": Ждет ли украинцев доллар по 20 Средний курс покупки евро понизился на 15,31 коп. до 26,6852 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,78 коп. до 27,2107 UAH/EUR.

Также подешевел и российский рубль: курс покупки на 1 копейку - до 3,41 грн за 10 рублей,

курс продажи на 2 копейки - до 3,91 гривен за 10 рублей.

Отметим, наличный доллар упал ниже 25 гривен неделю назад. А в конце прошлой недели уже опустился ниже 24,5 гривен.

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