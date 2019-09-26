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Курс валют на 26 сентября: гривна снова обновила рекорд

Комментариев: 3
Украинская национальная валюта опять обновила более чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара.
Нацбанк продолжает укреплять гривну
Нацбанк продолжает укреплять гривну
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, повысил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на девять копеек – до 24,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 25 сентября.

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Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 25 сентября – 2420,9491 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) – 2395,0773 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2412,0199 гривны (-8,9292);

– 100 евро – 2648,8803 гривны (-14,8900).

Напомним, на среду, 25 сентября, Нацбанк укрепил гривну почти на 12 копеек – до 24,20 гривен за доллар.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки – до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке упал также на три копейки – 24,17 гривен за доллар.

Напомним, наличный курс доллара продолжает стремительно снижаться в обменниках. Так, в среду, 25 сентября, он понизился на 7,77 копеек до 24,3319 UAH/USD, курс покупки – на 9,06 копеек – до 23,9942 UAH/USD.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.09.2019, 09:02
Оценка:  -1
гость
Нацикам надо что б доллар рос, экономика уничтлжалась, война продолжалась. Падение доллара свидомые ублюдки не простят Зеленсклму, буду майдан собирать, требовать повышения цен
Alexsy    26.09.2019, 09:30
Оценка:  -1
Alexsy
100%
BROKER666    26.09.2019, 09:43
Оценка:  0
BROKER666
хYес0с ордынский, крепкая гривна выгодна импортёрам но никак не отечественному производителю... учи матчасть, пид0расина
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