Курс валют на 26 сентября: гривна снова обновила рекорд
Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, повысил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на девять копеек – до 24,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 25 сентября.
Читай также: "Сильная гривна": Ждет ли украинцев доллар по 20
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2412,0199 гривны (-8,9292);
– 100 евро – 2648,8803 гривны (-14,8900).
Напомним, на среду, 25 сентября, Нацбанк укрепил гривну почти на 12 копеек – до 24,20 гривен за доллар.
В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на три копейки – до 24,20 гривен за доллар, курс в покупке упал также на три копейки – 24,17 гривен за доллар.
Напомним, наличный курс доллара продолжает стремительно снижаться в обменниках. Так, в среду, 25 сентября, он понизился на 7,77 копеек до 24,3319 UAH/USD, курс покупки – на 9,06 копеек – до 23,9942 UAH/USD.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил