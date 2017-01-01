Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину возвращаются казино - Кабмин

Комментариев: 0
Законопроект получил одобрение Кабмина.
В Украине будут официально разрешены азартные игры
В Украине будут официально разрешены азартные игры
Getty Images

В воскресенье, 29 сентября, Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Читай также: Зеленский: Мы запустим продажу земли в 2020 году, а земельную реформу уже в 2019

“Законопроект предусматривает, что “азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам“ – говорится в сообщении.

  • Об азартных играх с 4 минуты

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализировать азартные игры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: казино, азартные игры, Кабмин, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь