В Украину возвращаются казино - Кабмин
Законопроект получил одобрение Кабмина.
В воскресенье, 29 сентября, Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства.
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“Законопроект предусматривает, что “азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам“ – говорится в сообщении.
- Об азартных играх с 4 минуты
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализировать азартные игры.
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