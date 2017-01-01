В Украину возвращаются казино - Кабмин

Законопроект получил одобрение Кабмина.

В воскресенье, 29 сентября, Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства.

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“Законопроект предусматривает, что “азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам“ – говорится в сообщении.

Об азартных играх с 4 минуты

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализировать азартные игры.

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