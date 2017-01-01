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С завтрашнего дня рассчитаться мелкими монетами в Украине нельзя

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С 1 октября из оборота выводятся монеты номиналом 1,2 и 5 копеек.
Монеты можно будет коллекционировать
Монеты можно будет коллекционировать
flickr.com

В Украине с завтрашнего дня будет нельзя рассчитаться мелкими монетами. Из оборота выведут монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек.

Об этом сообщают Финансы.bigmir.net.

Читай также: НБУ с октября выводит из оборота мелкие монеты

В течение последующих трех лет обменять эти монеты можно в банках и НБУ. Об этом на брифинге заявил замглавы НБУ Сергей Холод.

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“С 1 октября 2019 года украинцы больше не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления расчетов наличными, - сказал он. - Но это не повод для волнения. В течение следующих трех лет все смогут обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в банках и в Национальном банке“.

Монеты можно будет коллекционировать
Монеты можно будет коллекционировать
flickr.com

При этом с 25 сентября 2019 года в Украине стало возможным округление сумм при наличных расчетах.

  • Справка: Округление осуществляется по правилам:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения.

Во время безналичных расчетов округление проводиться не будет.

Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться.

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Теги: монеты, Украина, номиналы
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