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"Будет дешеветь": Стал известен прогноз курса доллара на эту неделю

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Эксперт прогнозирует постепенное снижение доллара к гривне.

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%. Гривна продолжает укрепляться, однако недельные темпы этого укрепления постепенно замедляются.

Об этом Финансы.bigmir.net сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

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По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, доллар подорожает уже к концу текущего года и продолжит расти до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн. Согласно прогнозам S&P, к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года – 28 грн, а к концу 2021 года – 28,5 грн. Однако рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн - отметил эксперт

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Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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Теги: курс доллара, курс валют, курс гривны
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
gloomycellar    30.09.2019, 12:08
Оценка:  0
gloomycellar
Ну конечно, это же Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, какие могут быть сомнения. Какое уж там S&P, одной фразы "аналитик Альпари" уже достаточно чтобы подтерется этой статьей.
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