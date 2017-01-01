Чашка премьера: Гончарук рассказал, когда подпишет новую программу с МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал второй пилотный влог.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал второй влог и рассказал, как проходят переговоры с представителями МВФ. Напомним, на этой неделе в Киеве завершила свою работу миссия МВФ.

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По словам Гончарука, представители МВФ приехали в Украину для начала новых переговоров. Они, скорее всего, будут длиться несколько месяцев. По предварительным данным, правительство ожидает подписания соглашения в декабре 2019 года.

По словам премьера, он пьет чай

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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