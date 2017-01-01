Янтарь и деньги: Что еще утвердил Кабмин

В воскресенье Кабинет министров утвердил несколько законопроектов.

Кабмин принял пакет проектов законов для добычи янтаря. В частности, утверждена отмена процедур допсогласования разрешений на пользование недрами со стороны облсоветов, а также продажа разрешений через открытые электронные аукционы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает проведение азартных игр исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Кроме этого, Правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности.

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Правительство начало работу над инструментами удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского

в бюджете-2020.

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