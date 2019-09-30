Нацбанк на треть увеличил покупку валюты

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $3,9 млрд. Регулятор не продает доллары уже восемь недель.

Национальный банк Украины в течение недели 23-27 сентября приобрел на межбанковском валютном рынке валюты на $348,20 млн, что на 29% больше, чем неделей ранее ($269,60 млн). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 30 сентября.

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Так, $80 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $268,2 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие семь недель.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4156,60 млн и продал на $248,23 млн долларов. Чистая покупка валюты регулятором составила $3908,38 млн.

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Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8663,87 млн гривен до 97787,09 млн гривен.

Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.

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